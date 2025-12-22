Ciudadanos regios mencionan que regalos no les gustaría recibir

Otros participantes llevaron la conversación a un plano más profundo, resaltando la importancia de los valores familiares y la salud durante estas fechas.

Con la cercanía de la Navidad, ciudadanos fueron consultados sobre aquellos regalos que preferirían no recibir en estas fechas, revelando respuestas que van desde lo práctico hasta lo emotivo.

Algunos coincidieron en que los regalos repetidos o poco útiles suelen encabezar la lista.

“No me gustaría recibir calcetas, ahí tengo un chorro”, comentó Carlos.

Áglae señaló que los obsequios genéricos no siempre son bien recibidos.

“Una taza con chocolates, yo ni tomo café ni como chocolates, ¿para qué lo quiero?”, expresó.

Otros participantes llevaron la conversación a un plano más profundo, resaltando la importancia de los valores familiares y la salud durante estas fechas.

“No tener salud, no tener mi familia unida en estas fechas importantes”, dijo Pedro, quien se encontraba acompañado de sus seres queridos.

También hubo espacio para respuestas espontáneas y con humor.

“Un ch**azo”, respondió Ricardo, provocando risas entre quienes escuchaban.

Finalmente, Marlene destacó que algunos regalos no se perciben como personales.

“Trastes, porque no es un regalo personal, es para toda la familia”, aclaró.

Las respuestas reflejan que, más allá del valor material, los ciudadanos esperan que los regalos navideños tengan un significado personal y se adapten a los gustos de quien los recibe.