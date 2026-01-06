Ciudadanos pagan refrendo y destacan rápida atención en ICV

Durante la mañana de este lunes, decenas de ciudadanos se dieron cita para realizar los pagos de refrendo en las instalaciones del pabellón ciudadano. Si bien la afluencia de personas fue baja, los módulos de aclaraciones y cambio de propietario presentaron un incremento. Para muchos fue sorpresa la rápida atención de entre 5 a 10 minutos para los pagos, por lo que invitaron a la ciudadanía a darse la oportunidad de acudir a pagar lo antes posible, aprovechando así los descuentos como la agilidad de los servicios. La atención para diferentes trámites en el pabellón ciudadano es de lunes a sábado en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. O bien en los diferentes módulos instalados en diversos municipios; los horarios pueden revisarlos a través de internet o realizar los pagos a través de la aplicación.