Ciudadanía está protegida, NL no es el más violento: Navarro

El secretario general de gobierno, Javier Navarro, dijo que la ciudadanía está tranquila y protegida, y rechazó que Nuevo León sea de los estados más violentos del país.

Aseguró que la violencia es entre los grupos delictivos y no contra los ciudadanos.

"Esta situación de escala supuestamente de homocidios es también una situación de acomodo de algunas organizaciones de la delincuencia organizada, pero que de alguna manera no es nada que esté subiendo o causando un problema con la seguridad de los ciudadanos. Es muy importante que entendamos: no hay una violencia contra los ciudadanos, hay una violencia entre ellos, y nosotros estamos empeñados a que la seguridad para los ciudadanos siga como siempre al día", expresó.

El funcionario insistió en que la ciudadanía está protegida.

"La ciudadanía al día de hoy, gracias a Dios, sigue estando tranquila y protegida por las fuerzas del orden”, reafirmó.

"No creo que (Nuevo León) sea el más violento, hay otros estados que no quiero mencionar porque pueden sentirse ofendidos. No estamos ni en el primero, ni en el segundo, estamos cerca de la media, no es tampoco para presumir, sin embargo, con la estrategia de hacer equipo con la Guardia Nacional, el Ejército y los municipios, estamos trabajando en zonas específicas para vigilancia común en partes estratégicas como la Ribereña, la parte norte, la parte sur, todo con la mesa de coordinación”, sostuvo.

Garantizó que con esa coordinación, con la labor del nuevo secretario de Seguridad y los trabajos regionales con Tamaulipas y Coahuila, la seguridad mejorará.

"Va a venir a atenuar ese tipo de violencia… vamos a mejorar sin duda la seguridad en Nuevo León, vamos a estarlo viendo próximamente”, sostuvo.

