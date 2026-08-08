CITEA abrirá en septiembre con primera escuela para autismo

El nuevo Centro de Intervención del Trastorno del Espectro Autista, en San Pedro, estará concluido en septiembre con una inversión de 220 millones de pesos

El nuevo Centro de Intervención del Trastorno del Espectro Autista (CITEA), que se construye en el municipio de San Pedro Garza García, estará listo para finales del mes de septiembre, informó el Gobierno de Nuevo León durante un recorrido de supervisión encabezado por el gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.

El proyecto contempla una inversión de $220 millones de pesos únicamente en obra civil, sin considerar el equipamiento.

La construcción se desarrolla sobre un terreno de 16 mil metros cuadrados ubicado en la zona del Casco Urbano de San Pedro, predio que fue donado al Estado por el entonces gobernador Fernando Elizondo, donde originalmente inició el proyecto Capullos.

De ese espacio, cerca de 10 mil metros cuadrados corresponden a la construcción de los edificios. Durante el recorrido, Mariana Rodríguez destacó que el objetivo del centro es brindar atención integral tanto a las personas dentro del espectro autista como a sus familias.

“Hemos ido avanzando en este terreno con diferentes enfoques. Toda la atención necesaria. Al igual que sus familiares que sabemos que son muy importantes, que invierten todo su tiempo, todo su esfuerzo a dar esta atención a sus hijos, hijas, a sus parientes”, dijo Rodríguez Cantú.

El CITEA contará con diversas áreas especializadas. En el CITEA Sensorial se ubicará el área de primer contacto, un aula sensorial, aula de música, aula de arte, jardines sensoriales, un tanque terapéutico y una guardería de caninos destinados a terapias asistidas.

Además, tendrá un área de consultorios con 18 espacios para atención médica y psicológica, salas de terapias y un salón polivalente.

El complejo también incluirá una zona de esparcimiento con sala de cine, peluquería y cafetería, además de espacios de simulación como una tienda, una vivienda, oficinas administrativas y un comedor para el personal.

Otra de las áreas será el CEPAR, donde se instalarán oficinas administrativas, salas de terapia individual y espacios para terapia ocupacional.

Las autoridades destacaron que el CITEA será el primer centro de este tipo no solo en Nuevo León, sino también a nivel nacional. Asimismo, complementará la atención que actualmente brinda el Centro TEA+, incorporando además la primera escuela pública para niñas, niños y adolescentes dentro del espectro autista.

“Será el primer contacto, las terapias individuales, las terapias colectivas y tendrá escuela, la primera escuela pública para niños con neurodivergencia que tendrá áreas deportivas, cine, cancha de futbol, todo adecuado para los niños de Nuevo León del espectro autista. Todo gratuito, acompañado de los menores, aquí habrá gente de la Universidad de Nuevo León, del Tec de Monterrey, especialistas, practicantes”, dijo García.

Cabe señalar que, al igual que el Centro TEA+, donde actualmente se realizan los diagnósticos, el nuevo CITEA dará seguimiento al proceso terapéutico de las personas diagnosticadas, ofreciendo atención tanto a menores de edad como a adultos dentro del espectro autista.