Citarán a diputados el 2 de septiembre para Paquete Fiscal 2027

Para esta reunión se tiene contemplado incluir como testigos a los dirigentes de partidos, al G10, al Consejo Nuevo León, cámaras empresariales y universidades

El gobernador Samuel García anunció que el próximo miércoles 2 de septiembre se citará a los diputados locales para comenzar a revisar el Paquete Fiscal 2027.

Para esta reunión se tiene contemplado incluir como testigos a los dirigentes de partidos, al G10, al Consejo Nuevo León, cámaras empresariales y universidades.

“El lunes le pedí al tesorero (Ulises Carlín) y al secretario general de Gobierno (Miguel Flores Serna) que convocaran el 2 de septiembre”. ¿Cuál es la buena noticia? Todos queremos dinero y Nuevo León está en verde; tenemos la capacidad de pedir hasta un 15 por ciento (de deuda). Queremos ese día mostrarles a todos los actores: Esta es la propuesta del Ejecutivo; todos queremos dinero para cerrar, yo mi sexenio, los alcaldes sus trienios”.

García precisó que en esta reunión no estarían incluidos los alcaldes; sin embargo, no descartó un posterior encuentro.

“Tengo la confianza de que sí va a haber una buena voluntad de los actores de que haya Presupuesto 2027 y la discusión empieza el miércoles, que invitamos con todo respeto a los diputados”, manifestó.

Aunque en un principio se había analizado la posibilidad de retomar el Presupuesto 2026, que se encuentra detenido en el Congreso tras el veto del Ejecutivo, el Mandatario dijo que podía verse en la reunión, pero de momento el importante es el del 2027.

“Podemos insistir en el 2026; recuerden que ya está presentado, está vetado; ese está más en manos del Congreso; digamos que el Ejecutivo ya hizo todo lo que tenía en sus manos para el 26”, mencionó. “Si el Congreso tiene a bien aprobarlo, pues yo soy el más feliz que se dé, pero no si no se da, puesto que estamos a cinco meses para terminar el ejercicio (fiscal), a muy buen tiempo de ver el presupuesto 2027 que tengo que entregar el 20 de noviembre y aprobarse en diciembre”.

Los diputados locales regresarán a su actividad legislativa el 1 de septiembre, por lo que a partir de ese momento se contempla iniciar las negociaciones para sacar adelante el Presupuesto 2027, que debe estar presentado a más tardar el 20 de noviembre.