Citan a Samuel García para dar su quinto informe al Congreso

Perla Villarreal, presidenta del Congreso, citó al mandatario estatal para que acuda el próximo miércoles 14 de octubre, a las 11:00 horas

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría citar al gobernador Samuel García para que rinda su Quinto Informe de Gobierno en el edificio legislativo.

Perla Villarreal, presidenta del Congreso, citó al mandatario estatal para que acuda el próximo miércoles 14 de octubre, a las 11:00 horas, a presentar los avances que se han dado en la administración pública.

“El Informe de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado constituye un momento institucional de especial relevancia y este se trata de un ejercicio cívico en el que se da cuenta del estado que guarda la administración pública estatal, se exponen los avances, se identifican los retos pendientes y se plantean las perspectivas futuras”, señaló Villarreal. “Este informe permite al Poder Legislativo ejercer su función de contrapeso, evaluar el desempeño gubernamental y propiciar un diálogo plural entre las distintas fuerzas políticas”.

La legisladora señaló que este Quinto Informe de Gobierno es un momento oportuno para evaluar el desempeño de la administración pública y valorar el cumplimiento de los compromisos.

Por separado, Sandra Pámanes, coordinadora de bancada de Movimiento Ciudadano, afirmó que al Ejecutivo no se le obliga la lectura del Informe en el Pleno, pero sí tiene que haber un acto protocolario para recibir el documento.

Sin embargo, el Congreso convocó a realizar una Sesión Solemne para que se lleve a cabo la presentación formal del informe.