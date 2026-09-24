Citan a declarar a presuntos agresores de árbitro en Monterrey

El vicefiscal Alejandro Carlín informó que dos de los señalados son adolescentes y que sus padres se comprometieron a llevarlos ante la autoridad

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León identificó a tres personas como presuntas responsables de agredir a un árbitro durante un partido de futbol en Monterrey, por lo que ya fueron citadas a declarar.

El vicefiscal Alejandro Carlín informó que dos de los señalados son adolescentes y que sus padres se comprometieron a llevarlos ante la autoridad para continuar con las investigaciones.

“Ya se tiene ubicada a tres personas que lo agredieron, se menciona que el árbitro toma una decisión en el juego y fue a razón de esa decisión en donde expulsa a un director técnico que es agredido por estas tres personas. Dos de ellos son adolescentes, los cuales ya fueron citados. El día de hoy el papá de los adolescentes se comprometió a llevarlos”, señaló el vicefiscal.

La agresión ocurrió el pasado 19 de septiembre en las canchas de la Ciudad Deportiva Churubusco, donde el árbitro Rubén Barrón fue golpeado luego de una decisión tomada durante el encuentro.

Carlín señaló que, hasta el momento, las lesiones no ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar, aunque está pendiente la realización de una tomografía debido al golpe que recibió en la cabeza.

Días después, Rubén anunció que había hecho la denuncia correspondiente ante las autoridades y pidió seguimiento.

Finalmente, la fiscalía confirmó que la solicitud presenta ya un avance en la investigación.

“En este caso, la denuncia que llevó a cabo el árbitro es por el delito de lesiones”, explicó Alejandro Carlín.

La denuncia fue turnada a una Unidad de Investigación y la carpeta permanece en integración para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de las personas señaladas.