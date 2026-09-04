Cita estado ahora a organismos autónomos por Presupuesto 2027

La reunión será el próximo miércoles 9 de septiembre a las 13:00 horas, en las instalaciones de esta dependencia, en el centro de Monterrey

Después de que el miércoles las bancadas del PRI, PAN y Morena del congreso local desairaran la primera reunión convocada por el estado para comenzar a revisar el Presupuesto 2027, la Secretaría de Finanzas citó un nuevo encuentro, pero ahora con organismos públicos.

La cita será el próximo miércoles 9 de septiembre a las 13:00 horas, en las instalaciones de esta dependencia, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con la convocatoria, la mesa tendrá como objetivo analizar el comportamiento de los ingresos y egresos, la tendencia histórica de algunos rubros y las variables macroeconómicas contempladas en los Pre Criterios Generales de Política Económica 2027, publicados en abril.

“Su participación resulta de especial relevancia para propiciar un adecuado entendimiento de las condiciones económicas y presupuestales previstas para el próximo ejercicio fiscal”, señaló la Secretaría de Finanzas.

Aunque en el comunicado no lo menciona, ya se les invitó a quienes encabezan el Poder Judicial local, la Fiscalía de Nuevo León y organismos autónomos.

El encuentro ocurrirá apenas una semana después de la reunión a la que fueron convocados los coordinadores legislativos y a la que no acudieron representantes del PRI, PAN y Morena, entre otros grupos parlamentarios.

La mañana de este jueves, el gobierno estatal lamentó las ausencias y reiteró que mantiene abiertas las puertas para continuar con la construcción del Paquete Fiscal 2027 y buscar acuerdos con el Congreso.

La dependencia busca que este diálogo permita avanzar en una planeación coordinada de los recursos públicos y en la integración del Paquete Fiscal del próximo año.

“Con este llamado, la administración estatal refrenda su apertura al diálogo continuo y la cooperación institucional, buscando garantizar que el uso de los recursos públicos responda con eficiencia y responsabilidad a las prioridades del estado”, señaló la dependencia.

La fecha límite para entregar el Paquete Fiscal 2027 al Congreso es el 20 de noviembre.