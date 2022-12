Circulan más camiones de transporte de personal que urbanos

El uso del transporte privado en Nuevo León se dispara con la pandemia en un 71% y supera en unidades al del servicio público

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 29, 2022, 7:17

Disminuyó tanto la oferta de camiones del transporte público en Nuevo León, en especial durante la pandemia, que muchísimas empresas recurrieron a contratar transporte privado de personal, y es fecha que la situación permanece así.



Tanto fue, que hoy el número de unidades del transporte privado de personal que circulan en el estado ya supera en 85% al de las rutas urbanas del transporte público.



Para colmo, la población sigue padeciendo un servicio deficiente y disminuido de parte de las rutas, porque en lugar de crecer, de la pandemia a la fecha son menos los camiones existentes.



Frente a ello, el gobierno de Samuel García está haciendo un esfuerzo por revertir la situación con proyectos como la compra de 1,200 camiones nuevos, pero han surgido obstáculos luego de que las empresas proveedoras no han cumplido con las entregas, como lo dio a conocer INFO7 el pasado viernes.

Empresas como TICSA y LDR Solutions, que aún están pendientes de traer unos 1,000 camiones, argumentan que se han visto afectadas por los retrasos logísticos de embarques que ha sufrido el mundo tras la pandemia de Covid-19.



A esto se suma que durante la gestión del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, en particular durante la pandemia, la mayor parte de los camiones prácticamente dejaron de circular y muchos nunca regresaron, pese a que la llamada “industria esencial” nunca paró sus labores.



Todo ello ha redundado en que se dispare en el estado el uso de servicio de transporte de personal privado.



A las empresas les ha resultado más funcional ponerle transporte a sus empleados, porque así estos no llegan tarde, les dan una prestación adicional y obtienen mejores resultados en su productividad.



Si el transporte público no mejora, advierten expertos, este “boom” del transporte de personal seguirá en aumento.





Según datos del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado (IMA), actualmente hay 5,139 camiones de transporte de personal registrados, mientras que la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana (SMPU) reporta la existencia de 2,748 camiones urbanos, es decir, 85% menos.



El salto se ha dado del transporte de personal, se dio a raíz de la pandemia, cuando el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, adoptó medidas que afectaron el servicio como establecer horarios e incluso reducir el número de camiones en circulación, los cuales finalmente no han podido recuperarse.



Ante esto, los empresarios optaron entonces por meter camiones para sus trabajadores.



Según datos del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, en el 2019, antes de la pandemia, había 3,000 camiones de transporte privado de personal y actualmente son 5,139, que son 71% más.



En contraste, en el 2019 eran 3,282 camiones urbanos, y hasta el último reporte sólo quedaban los ya mencionados 2,780, que significa una disminución de 15 por ciento.



Los datos que proporcionó el IMA fueron tomados del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).



El doctor en economía Jorge Moreno, quien es autor del estudio Movilidad y Transporte en el Área Metropolitana de Monterrey, indicó que la pandemia generó un colapso en el transporte público, pues desde antes ya se visualizaban muchos problemas en el mismo.

Por tal motivo, dijo, los empleadores se vieron en la necesidad de ponerle camiones a sus trabajadores.



“Las empresas, necesitando poder reclutar y reintegrar a los trabajadores a sus plantas, hacen esta conversión en donde el transporte de personal privado ha cobrado mucha relevancia.



“Prácticamente, se ha consolidado como uno de los métodos de transporte preferidos por parte de los trabajadores como de empresas que ha reactivado la actividad económica y que ha permitido conectar la oferta y demanda laboral”, señaló el experto en movilidad.



De igual forma, dijo que el cambio no solo provino de las empresas, sino también del sector educativo, como las Universidades que implementaron sus medios de transporte, lo cual es una respuesta natural ante la falta de política pública.

