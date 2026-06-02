Circulan en moto a exceso de velocidad; policías les hallan droga

Pareja queda detenida luego de policías de Monterrey les hallan dosis de droga tras una revisión en calles de la colonia Moderna

Una pareja fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les fueran localizados varios envoltorios con una sustancia similar a la droga conocida como cristal, además del aseguramiento de una motocicleta en la colonia Moderna.

La detención ocurrió alrededor de las 14:10 horas del domingo, en el cruce de Privada Fresno y Violeta, al oriente de Monterrey, donde fueron interceptados Daniel H., de 35 años, y Celeste C., de 45 años.

De acuerdo con la información proporcionada, oficiales municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron a un hombre y una mujer desplazándose a bordo de una motocicleta Dinamo roja, con placas 06SHU3, presuntamente circulando a exceso de velocidad.

Los policías les marcaron el alto y la pareja se detuvo metros más adelante. Al aproximarse, los oficiales les indicaron moderar la velocidad; sin embargo, según el reporte, ambos reaccionaron molestos y comenzaron a lanzar palabras altisonantes.

Durante una revisión, presuntamente les localizaron nueve bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia sólida con características similares al cristal, así como 500 pesos en efectivo, motivo por el cual fueron detenidos.

Las autoridades también investigan a la pareja por su posible participación en el robo de autopartes, entre ellos el registrado el pasado lunes 25 de mayo contra una camioneta Tacoma gris en el cruce de Arteaga y Arista, en el centro de la ciudad.

La motocicleta fue asegurada y tanto el hombre como la mujer fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, quedando a disposición de las autoridades correspondientes.

La autoridad municipal informó sobre los hechos en el marco de las labores de vigilancia realizadas en la ciudad.