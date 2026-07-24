Circulan de forma sospechosa; les hallan cargadores y droga

La detención por parte de Fuerza Civil se registró en la carretera Santa Rosa-Salinas Victoria, en la colonia Agropecuaria Emiliano Zapata, en Salinas Victoria

Dos hombres fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Salinas Victoria, luego de que presuntamente les encontraran cargadores para arma de fuego y decenas de dosis de droga durante un operativo de vigilancia.

La detención ocurrió sobre la carretera Santa Rosa-Salinas Victoria, en la colonia Agropecuaria Emiliano Zapata. De acuerdo con la autoridad, los policías observaron que un automóvil Nissan Sentra era manejado de forma irregular, por lo que le marcaron el alto.

Al detener el vehículo, los oficiales identificaron a los ocupantes como Pedro “N”, de 26 años, y Walter “N”, de 32 años, y realizaron una revisión de sus pertenencias.

Durante la inspección, los elementos aseguraron dos cargadores abastecidos, además de 91 envoltorios que contenían una sustancia con las características del cristal y marihuana.

Fuerza Civil informó que ambos hombres son investigados por su presunta participación en hechos relacionados con la violencia, por lo que fueron arrestados en el lugar.

Los dos detenidos, junto con la droga y los cargadores asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que será la autoridad encargada de continuar con las investigaciones y definir su situación legal.

Este aseguramiento forma parte de los operativos que Fuerza Civil mantiene en distintos municipios de Nuevo León para detectar personas armadas, retirar drogas de las calles y prevenir la comisión de delitos.