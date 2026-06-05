Circulan con motocicleta en contra y chocan en Barrio Antiguo

Paramédicos de la Cruz Roja de Monterrey quienes atendieron a la pareja y los trasladaron hasta las instalaciones del hospital de zona número 21 del IMSS.

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Circular en contra en calles del Barrio Antiguo provocó que una pareja chocara la moto en que viajaban contra un automóvil.

El percance ocurrió cerca de las 06:30 horas del jueves en el cruce de Salvador Allende y Francisco Naranjo.

Se estableció que la pareja lesionada se desplazaba presuntamente en contra sobre la calle de Allende.

Esto provocó que el conductor de aproximadamente 30 años impactara la motocicleta contra un automóvil compacto conducido por una mujer y que en ese momento salía del estacionamiento de un edificio de departamentos.

Al impactarse contra el automóvil, la motocicleta derrapó varios metros y los ocupantes cayeron sobre el pavimento de esas calles.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja de Monterrey, quienes atendieron a la pareja y los trasladaron hasta las instalaciones del hospital de zona número 21 del IMSS.

El cruce de calles fue cerrado a la vialidad debido a la presencia de las unidades de auxilio y de tránsito.