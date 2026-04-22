Circulaban en contra y terminan detenidos con droga en Santiago

La falta vial llamó la atención de una patrulla que circulaba en el sentido correcto, por lo que los oficiales les marcaron el alto

Tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía de Santiago luego de ser sorprendidas circulando en sentido contrario en un retorno subterráneo de la Carretera Nacional, donde además se les encontró droga.

Los detenidos fueron identificados como César “N” de 27 años, Arely “N” de 24 y Yaresi “N” también de 24, quienes viajaban a bordo de un Nissan Sentra.

La falta vial llamó la atención de una patrulla que circulaba en el sentido correcto, por lo que los oficiales les marcaron el alto.

Al inspeccionar el vehículo, los elementos observaron diversos envoltorios con una sustancia con características del cristal.

En total, se les aseguraron cerca de 100 dosis, además de dinero en efectivo y una báscula digital.

Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y, posteriormente, un Juez de Control les dictó prisión preventiva, por lo que quedaron internados en un penal estatal.