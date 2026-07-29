Circulaban a exceso de velocidad; llevaban droga y un arma

Dos hombres fueron detenidos en Monterrey tras conducir a exceso de velocidad; les aseguraron 99 dosis de cristal y un arma de fuego.

Tras circular a exceso de velocidad, dos hombres fueron descubiertos en posesión de un centenar de dosis de droga y un arma de fuego, en la colonia Industrial, en Monterrey.

Los sospechosos viajaban en una camioneta y fueron vistos por policías municipales cuando casi provocan un accidente vial.

Tras detenerlos, el binomio canino de la corporación detectó la presencia de estupefacientes dentro del vehículo.

En total, había 99 dosis de cristal, así como un arma de fuego que llevaban los hombres.

Fueron identificados como César “N” de 51 años, y Ángel de 44, ambos quedaron ante al Ministerio Público para su investigación.