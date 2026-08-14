Circula en moto sin placas; le hallan cargadores de arma larga

De acuerdo con Fuerza Civil, el detenido en el municipio de Salinas Victoria es señalado como sospechoso de pertenecer a un grupo delictivo.

Un joven de 19 años fue detenido por elementos de Fuerza Civil durante un operativo de prevención y disuasión delictiva en el municipio de Sabinas Hidalgo, luego de que le localizaran equipo relacionado con armamento.

La captura ocurrió cuando los policías estatales realizaban un recorrido sobre la carretera Sabinas Hidalgo-Parás, en su cruce con el Libramiento Sabinas Hidalgo, donde detectaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta sin placas de circulación.

Los oficiales le marcaron el alto y, tras interceptarlo, al motociclista, identificado como Jesús “N”, de 19 años, se le encontró durante la revisión realizada por los elementos de seguridad tres cargadores para arma larga abastecidos y una radiofrecuencia.

De acuerdo con Fuerza Civil, el detenido es señalado como sospechoso de pertenecer a un grupo delictivo.

Jesús fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.