Cineteca Nuevo León proyecta nominadas al Oscar 2026 en marzo

En Nuevo León, los amantes del cine tienen la oportunidad de disfrutar en pantalla grande las películas que destacan en la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026. Desde el jueves 5 al miércoles 11 de marzo, la Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa” abrirá sus puertas en la Nave 1 del Centro de las Artes del Parque Fundidora para un ciclo especial que incluye los filmes más aclamados por crítica y público.

Un recorrido por lo mejor del cine internacional

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León consolida a la Cineteca NL como el espacio predilecto del cine de arte y autor. La programación incluye diversos géneros y países, mostrando lo más destacado del cine contemporáneo.

Entre las películas que se proyectarán se encuentra “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, nominada a Mejor Película, Fotografía y Guion Adaptado. Destacan las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro y Teyana Taylor.

El director griego Yorgos Lanthimos presenta “Bugonia”, con nominaciones para Emma Stone a Mejor Actriz y Will Tracy por Guion Adaptado. Por su parte, “Valor Sentimental”, del noruego Joachim Trier, suma nueve nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning como protagonistas.

Producciones destacadas en categorías técnicas y de reparto

La visión gótica de Guillermo del Toro llega con “Frankenstein”, nominada en Mejor Guion Adaptado, Fotografía y Diseño de Producción, además de la actuación de reparto de Jacob Elordi. “Hamnet”, de Chloé Zhao, explora la vida familiar de Shakespeare y suma ocho nominaciones, incluyendo Mejor Actriz para Jessie Buckley y Guion Adaptado.

El cine internacional también tiene presencia con “El Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, nominado a Mejor Película Internacional y con Wagner Moura destacado como Mejor Actor. “Fue solo un accidente”, de Jafar Panahi, compite por Mejor Guion Original tras ganar la Palma de Oro en Cannes.

Otros filmes en programación incluyen “Sirat. Trance en el desierto”, de Oliver Laxe, nominado a Mejor Sonido y Mejor Película Internacional, y “Arco”, en Animación, que se perfila como fuerte contendiente al Oscar en su categoría.

Programación especial y entradas

El ciclo se llevará a cabo en Salas 1 y 2 de la Cineteca NL. La entrada general tiene un costo de 70 pesos, mientras que estudiantes, maestros e INAPAM pagan 50 pesos.

Fechas y funciones destacadas

Una batalla tras otra – Jueves 5, 15:00 h / Sala 1; Domingo 8, 16:30 h / Sala 1; Martes 10, 15:00 h / Sala 1.

Fue solo un accidente – Jueves 5, 15:30 h / Sala 2; Domingo 8, 17:15 h / Sala 2; Martes 10, 18:30 h / Sala 2; Miércoles 11, 17:15 h / Sala 2.

Sirat: Trance en el desierto – Jueves 5, 17:30 h / Sala 2; Viernes 6, 17:15 h / Sala 2; Sábado 7, 16:45 h / Sala 2; Martes 10, 20:45 h / Sala 2.

Bugonia – Jueves 5, 18:00 h / Sala 1; Viernes 6, 17:30 h / Sala 1; Sábado 7, 17:30 h / Sala 1; Martes 10, 18:15 h / Sala 1; Miércoles 11, 17:30 h / Sala 1.

Valor Sentimental – Jueves 5, 20:00 h / Sala 2; Sábado 7, 14:00 h / Sala 2; Domingo 8, 20:00 h / Sala 2; Martes 10, 15:45 h / Sala 2.

Hamnet – Jueves 5, 20:30 h / Sala 1; Viernes 6, 15:00 h / Sala 1; Sábado 7, 15:00 h / Sala 1; Martes 10, 20:30 h / Sala 1; Miércoles 11, 15:00 h / Sala 1.

Arco – Viernes 6, 15:15 h / Sala 2; Miércoles 11, 15:15 h / Sala 2.

El Agente Secreto – Viernes 6, 19:45 h / Sala 2; Sábado 7, 19:15 h / Sala 2; Domingo 8, 14:15 h / Sala 2; Miércoles 11, 19:30 h / Sala 2.