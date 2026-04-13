Cineteca NL recibe el humor singular de Kaurismäki

Del 14 de abril al 3 de mayo, Cineteca Nuevo León presenta 18 filmes restaurados del finlandés Aki Kaurismäki, figura clave del cine contemporáneo

La retrospectiva “Desde Finlandia con amor. Todo Kaurismäki” llegará a la Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa”, consolidando a este recinto como un punto de encuentro para el cine internacional con una selección de 18 largometrajes del reconocido cineasta Aki Kaurismäki.

Del 14 de abril al 3 de mayo de 2026, el espacio ubicado en el Centro de las Artes de CONARTE se convertirá en el epicentro del cine nórdico, ofreciendo un recorrido por más de cuatro décadas de una filmografía marcada por el minimalismo, el humor ácido y una profunda mirada hacia la clase trabajadora.

El ciclo es resultado de un esfuerzo interinstitucional entre CONARTE, el Instituto Iberoamericano de Finlandia, la Finnish Film Foundation y la Embajada de Finlandia en la Ciudad de México, con la colaboración de MUBI y Mirada Distribución.

Las películas se presentarán en versiones restauradas y en formato digital.

Un autor de estilo inconfundible

Nacido en Orimattila en 1957, Kaurismäki es considerado uno de los directores más emblemáticos de la cinematografía finlandesa.

Su obra se caracteriza por diálogos lacónicos, una estética visual sobria y personajes entrañables que habitan los márgenes de la sociedad.

Influenciado por maestros como Robert Bresson y Yasujirō Ozu, el realizador ha construido un universo donde convergen la melancolía, el humor seco y una sensibilidad social que explora la vida de los desposeídos en una Europa contemporánea.

La retrospectiva incluye títulos fundamentales como “Crimen y castigo” (1983), “Sombras en el paraíso” (1986), “Nubes pasajeras” (1996) y “Un hombre sin pasado”, esta última reconocida con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2002.

También forman parte del ciclo obras premiadas como “Le Havre: El puerto de la esperanza” (Mejor Película en el Festival de Chicago 2011), “El otro lado de la esperanza” (Mejor Director en Berlín 2017) y “Hojas de otoño”, galardonada en Cannes en 2023.

El público podrá apreciar además tres trilogías que sintetizan la visión del director: la dedicada al proletariado, la inspirada en Finlandia y la enfocada en puertos, así como filmes de culto como “Los vaqueros de Leningrado van a América”.

Funciones y programación

Todas las proyecciones se realizarán en la Sala 1 de la Cineteca Nuevo León.

La programación inicia el martes 14 de abril con “Crimen y castigo” a las 20:30 horas, y continuará con títulos como “Sombras en el paraíso”, “Ariel”, “Nubes pasajeras”, “Un hombre sin pasado” y “Hojas de otoño”, que cerrará el ciclo el domingo 3 de mayo.

Entre las fechas destacadas se encuentran:

Martes 14 de abril: 20:30 – Crimen y castigo (93 min) (sala 1)

miércoles 15 de abril: 20:30 – Sindicato de calamares (84 min) (sala 1)

Jueves 16 de abril: 20:30 – Sombras en el paraíso (76 min) (sala 1)

viernes 17 de abril: 20:30 – Hamlet en los negocios (86 min) (sala 1)

Sábado 18 de abril: 18:30 – Ariel (70 min) (sala 1)

Domingo 19 de abril: 18:30 – Los vaqueros de leningrado van a américa (79 min) (sala 1)

Martes 21 de abril: 20:30 – Contraté un asesino (79 min) (sala 1)

Miércoles 22 de abril: 20:30 – La muchacha de la fábrica de cerillos (69 min) (sala 1)

Jueves 23 de abril: 20:30 – La vida de bohemia (100 min) (sala 1)

Viernes 24 de abril: 20:30 – Los vaqueros de leningrado conocen a moisés (94 min) (sala 1)

Sábado 25 de abril: 18:30 – Cuida tu mascada, tatiana (61 min) (sala 1)

Domingo 26 de abril: 18:30 – Nubes pasajeras (96 min) (sala 1)

Martes 28 de abril: 20:30 – Juha (79 min) (sala 1)

Miércoles 29 de abril: 20:30 – Un hombre sin pasado (97 min) (sala 1)

Jueves 30 de abril: 20:30 – Luces al atardecer (80 min) (sala 1)

Viernes 1 de mayo: 20:30 – Le havre: el puerto de la esperanza (93 min) (sala 1)

Sábado 2 de mayo: 18:30 – El otro lado de la esperanza (98 min) (sala 1)

Domingo 3 de mayo: 18:30 – Hojas de otoño (81 min) (sala 1)

Acceso y horarios

La taquilla estará abierta de martes a sábado de 15:00 a 21:00 horas y domingos de 14:00 a 21:00 horas. La cartelera completa puede consultarse en el sitio oficial de CONARTE y en sus redes sociales.