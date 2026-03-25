Cineteca de NL recibirá cintas de primer nivel

El plato fuerte de la programación es el estreno de La Grazia: La Belleza de la Duda del aclamado director italiano Paolo Sorrentino

Aprovechando los primeros días de la primavera, la Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa” se consolida como el refugio predilecto para los amantes del séptimo arte. Con una cartelera que presume éxitos de los festivales de Venecia, Berlín y la reciente temporada de premios 2026, el recinto ofrece una ventana al cine contemporáneo más relevante a nivel global.

Sorrentino y Servillo: Una dupla magistral

El plato fuerte de la programación es el estreno de La Grazia: La belleza de la duda (La Grazia, 2025). El aclamado director italiano Paolo Sorrentino se reúne nuevamente con su actor de cabecera, Toni Servillo, en un drama político que ha cautivado a la crítica.

La cinta, de 133 minutos, explora el "semestre blanco" de Mariano De Santis (Servillo), el presidente de Italia, quien debe enfrentar dilemas éticos sobre la eutanasia y el indulto presidencial.

Cabe destacar que Servillo llega a las pantallas regias tras haber obtenido la Copa Volpi al Mejor Actor en el Festival de Venecia 2025 por este papel.

Joyas del cine internacional y adaptaciones literarias

La oferta se complementa con propuestas de alto valor artístico:

Sueños de trenes (Train Dreams, 2025): Basada en la novela de Denis Johnson y protagonizada por Joel Edgerton . Tras triunfar en la temporada de premios de este año, llega este retrato íntimo de un trabajador ferroviario en el viejo Oeste estadounidense.

Vivir la tierra: * El director chino Huo Meng , ganador del Oso de Plata a la Mejor Dirección en la Berlinale 2025, presenta una conmovedora historia sobre el arraigo y la migración rural a través de los ojos de un niño de 10 años.

Volver a vivir:* Una exploración sobre la autonomía femenina y la libertad personal dirigida por la cineasta Fanny Ovesen.

Cartelera alternativa y recomendaciones de acceso

Además de los estrenos principales, la Cineteca mantiene en exhibición títulos diversos que abarcan el documental y la ficción:

El Agente Secreto

Una Quinta Portuguesa

Llamarse Olimpia

Rebeladas

Violentas Mariposas

Dedo de novia