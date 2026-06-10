Cinco detenidos con mariguana y cristal en Monterrey

Los cinco detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos, en diferentes hechos, por oficiales de la Policía de Monterrey, por presuntamente encontrarles 104 envoltorios con hierba verde similar a la mariguana y una sustancia sólida con las características de la droga cristal.

La captura de Juan Alberto H., de 33 años de edad, se registró a las 02:50 horas en Lázaro Garza Ayala y Hermanos Flores Magón, en la colonia Fierro.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observan a un hombre que intenta escapar en una bicicleta al verlos, pero es detenido e inspeccionado, localizándole siete envoltorios con una sustancia parecida al cristal y tres con hierba verde similar a la mariguana.

El segundo caso se registró a las 04:20 horas en Cuauhtémoc y Colón, en el centro de la ciudad, donde detuvieron a Evelin Osiris U., de 21 años de edad, quien al estar sentada fumando una pipa de cristal, le encontraron 16 dosis de una sustancia sólida con las características de la droga tipo cristal.

Posteriormente en Carlos Salazar y Guerrero, en el primer cuadro de la capital regia, capturaron a las 20:25 horas, a Raúl S., de 25 años de edad, quien al ir caminando en actitud sospechosa, se le marcó el alto para inspeccionarlo, hallándole en una mochila “mariconera” 34 envoltorios con una sustancia similar a la droga cristal.

Por último, a las 23:55 horas en Madero y Capitán Aguilar, en la colonia Talleres, capturaron a Jairo Yaid D., de 37 años y José Mauricio J., de 29 años de edad.

Ambos se encontraban discutiendo cuando los uniformados municipales arribaron y al someterlos, les localizaron 44 envoltorios con hierba verde igual a la mariguana y otros con una sustancia sólida parecida a la droga cristal.

Los cinco detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.