Cigarro mal apagado provoca incendio en inmueble de Apodaca

Los hechos se registraron durante la mañana de este martes, en un inmueble utilizado, aparentemente, como propiedad en renta, en la colonia Los Robles

Un cigarro mal apagado que habría alcanzado un colchón provocó un incendio que consumió por completo una de las habitaciones de un inmueble utilizado, aparentemente, como propiedad en renta, en el municipio de Apodaca.

Los hechos se registraron en calles de la colonia Los Robles, sobre la avenida Strauss, a la altura de la calle Joaquín Pardavé.

Poco antes de las 7:30 de la mañana se reportó el incendio al interior del inmueble, cuya planta baja es utilizada como depósito.

El fuego fue controlado por Bomberos Nuevo León, en coordinación con personal de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas iniciaron en la segunda planta, presuntamente a causa de un cigarro que habría quedado encendido.

El fuego alcanzó primero un colchón y, en cuestión de minutos, comenzó a propagarse hasta consumir por completo una de las habitaciones.

Se trata, aparentemente, de una propiedad en renta. En la planta baja opera el depósito, mientras que en la parte superior habría una persona que presuntamente habría provocado el incendio, pero que al momento de iniciar el siniestro ya no se encontraba en el sitio.

Para combatir las llamas, los elementos de emergencia ingresaron por una de las puertas laterales del inmueble, así como por el área del depósito.

De manera preliminar, se informó que el agua utilizada por los cuerpos de emergencia también provocó algunas pérdidas materiales en el depósito, entre ellas cámaras de seguridad, una computadora que se encontraba en el mostrador y parte de la mercancía.

También se observa un ligero daño en el techo del inmueble, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar si el lugar puede continuar siendo habitable y si existe algún riesgo para las personas.