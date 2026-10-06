Cierres viales por acumulación de agua en Monterrey

Lluvias provocan cierres viales por acumulación de agua en cuatro puntos de Monterrey; autoridades piden evitar las zonas.

Las lluvias registradas en Monterrey provocaron cierres viales preventivos en distintos puntos de la ciudad debido a la acumulación de agua, informó Protección Civil de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de Tránsito de Monterrey, los cierres se localizan en:

Retorno de Garza Sada y Puente Canoas.

Constitución y Padre Mier.

Conchello y Ruiz Cortines.

Santa Bárbara y Díaz Ordaz.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a evitar estas zonas, tomar vías alternas y conducir con precaución, principalmente al transitar por sectores donde se registre acumulación de agua.

Elementos de Protección Civil mantienen recorridos de prevención y vigilancia ante las condiciones de lluvia en el área metropolitana.