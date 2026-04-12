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Cierres viales por 21K Monterrey este domingo

Por: Esmeralda Valdez

11 Abril 2026, 13:04

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Autoridades municipales de Monterrey anunciaron cierres en calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad este domingo 12 de abril

Cierres viales por 21K Monterrey este domingo

Con motivo de la carrera 21K Monterrey, autoridades municipales informaron sobre el cierre de diversas calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad este domingo 12 de abril, por lo que exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones.

La Dirección de Tránsito de Monterrey señaló que las restricciones comenzarán desde la madrugada, por lo que se pide a la ciudadanía respetar los señalamientos viales y planear con anticipación sus traslados.

La justa deportiva, organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, tendrá como punto de salida y meta la calle Zaragoza, frente al Museo Metropolitano de Monterrey.

El recorrido contempla diversas vialidades importantes del centro y principales avenidas de la ciudad.

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Los corredores se dirigirán hacia el sur, rodearán el Palacio Municipal y continuarán por calles como Zuazua, Juan Ignacio Ramón, Doctor Coss y Morelos, para posteriormente incorporarse a la avenida Constitución.

El trayecto seguirá por los carriles exprés de Constitución hacia Gonzalitos, para después tomar Morones Prieto, llegar al Puente Verde y extenderse hasta la zona de acceso a Cemex, donde realizarán el retorno.

Posteriormente, los participantes regresarán por Morones Prieto, pasarán nuevamente por el Puente Verde y tomarán avenida Revolución rumbo al norte, para incorporarse a Constitución y dirigirse hacia la Vía Deportiva en dirección al centro.

En la parte final del recorrido, los atletas avanzarán por Morelos, Doctor Coss, nuevamente Constitución y Zuazua, para tomar Padre Mier y concluir en Zaragoza, frente al Museo Metropolitano.

Elementos de tránsito estarán desplegados en los cruces contemplados para agilizar la circulación y garantizar la seguridad de los participantes.

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