Cierre nocturno en La Rioja por montaje de puente elevado

Monterrey anunció cierres parciales en la Carretera Nacional, a la altura de La Rioja, por los trabajos de montaje de trabes del nuevo puente elevado

El Gobierno de Monterrey informó que a partir de este miércoles 5 de noviembre se implementarán restricciones nocturnas en la Carretera Nacional, a la altura de La Rioja, debido al montaje de trabes para la construcción de un puente elevado.

Del miércoles 5 al viernes 7 de noviembre, de 11 de la noche a 5 de la mañana, se impedirá el tránsito vehicular por el carril lateral en sentido de sur a norte, desde la calle Cervera del Río hasta la avenida La Rioja, en la zona del Huajuco.

Además, este miércoles se restringirá el paso por el carril de alta velocidad en dirección de norte a sur, a partir de las 11 de la noche y hasta las tres de la mañana.

Las autoridades municipales precisaron que la zona estará debidamente delimitada y contará con la presencia de personal de Tránsito para orientar a los automovilistas y garantizar la seguridad durante las maniobras.