Cierre de refinería es 'poco realista': especialistas

Plantear un cierre súbito de la refinería de Cadereyta, sin un plan alternativo bien elaborado, es “poco realista” al corto y al mediano plazo, pues además de generar fuerte desempleo, provocaría un “quebranto” al estado al colapsar prácticamente a toda la industria en Nuevo León, afirman expertos.

Si bien hay que buscar soluciones definitivas a la contaminación que sale de la refinería ubicada en Cadereyta, un cierre de golpe sería irresponsable, ya que en la planta no sólo se produce gasolina, sino otros insumos que necesita la IP local.

Además, tampoco solucionaría la crisis de contaminación del aire, pues el resto de la industria privada también contamina el aire de Nuevo León de manera preponderante.

Por ello, Gustavo Morton, presidente del Consejo de la Asociación E4T, califica a la idea como “populista y electorera”, luego de que la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, de la Coalición Fuerza y Corazón por México, prometió en su campaña que, de ganar, para este mismo año cerraría la planta petroquímica.

Morton aseguró en entrevista con INFO7 que la refinería Héctor R. Lara Sosa, ubicada en Cadereyta, “es un eslabón importante en una cadena de desarrollo industrial y económico” para el estado.

Esto no quiere decir que no deba hacerse nada, sino que hay que hacerlo con un plan inteligente y responsable, que incluya avanzar en la tarea de reducir emisiones tóxicas no sólo de la refinería sino de todas las industrias ubicadas en el estado.

Morton precisó que la refinería no solo produce gasolina, sino también más insumos a la industria, además de que la población de Cadereyta sería la principal afectada ante un cierre debido a que la economía de ese municipio se basa en la refinería.

Agregó que incluso los jóvenes que habitan Cadereyta estudian carreras afines basadas en la industria petroquímica.

“Si cerraran la refinería el quebranto en la economía sería enorme y eso no lo ven y además, cuando Xóchitl hace las declaraciones, las hace con un total desconocimiento técnico, no sabe ni lo que dice, no tienen sentidos, para una persona que sabe del tema.

“Todos (los sectores económicos se verían afectados con el cierre de la refinería) porque la refinería produce combustibles, petroquímico, plásticos, polietileno, etileno, pet, toda la industria, la industria automotriz que tiene mucho plástico, todo es de la refinería y (si cierra) tendrían que importarse para las armadoras, pero México tiene que consumir local”, dijo Morton.

Por otra parte, el experto puntualizó que no es coincidencia que, al igual que hace tres años, hoy en tiempo electoral se da el tema del cierre de la refinería de Cadereyta, ya que los candidatos quieren complacer a un sector político específico.

Así mismo, el actual alcalde de Cadereyta, Cosme Leal, quien es militante panista, partido que respalda la candidatura de Gálvez, aseguró que defenderá la refinería sin importar quién sea o a qué partido sea quien busque cerrar la refinería.

“No nos vamos a dejar ni del gobernador, ni de ningún candidato o candidata que quiera usar el sustento de las familias jimenenses para sacar provecho electoral. Estamos a favor de la modernización y de la instalación de filtros, pero nunca de la reubicación ni de la clausura”, escribió en sus redes sociales el edil.

El pasado sábado, la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez visitó Monterrey en donde planteó cerrar las refinerías del noreste del país, sin embargo, el experto ambiental, Gustavo Morton aseguró que estas declaraciones son irresponsables, ya que, la clausura de estas plantas petroleras, en específico la de Cadereyta, afectaría a la economía total de Nuevo León.

