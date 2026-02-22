Cierre de carril exprés provoca tráfico en avenida Constitución

Las autoridades informaron que los carriles exprés permanecerán cerrados durante sábado y domingo, con reapertura programada

El cierre de carriles exprés en la Avenida Constitución provocó un fuerte embotellamiento vehicular este fin de semana en la zona metropolitana de Monterrey, principalmente en circulación de oriente a poniente.

Restricción vial por ampliación de Metrorrey

La medida se debe a trabajos relacionados con la construcción de la Línea 4 del Metro, por lo que uno de los carriles exprés permanece cerrado desde el viernes.

Tramo afectado y extensión del tráfico

El cierre abarca desde el Puente Guadalupe hasta el cruce de Constitución y Escobedo, generando largas filas de vehículos y tiempos de traslado prolongados. La carga vehicular también se extiende sobre el Puente Guadalupe, donde se registra tráfico lento gran parte del día.

Horario de reapertura de carriles

