Cierran vialidades en Área Metropolitana por acumulación de agua

La jornada de este domingo se vio afectada por cierres viales en distintos puntos de Monterrey y su área metropolitana, luego de que la acumulación de agua en calles y avenidas principales representara un riesgo para los automovilistas.

En la capital del estado, los cierres se concentraron en la avenida Conchello, tanto en su cruce con San Nicolás como con Ruiz Cortines. También se registraron bloqueos en Constitución, a la altura de Félix U. Gómez, en el entronque con Fundidora y en el paso deprimido de Revolución, zonas que suelen registrar encharcamientos con rapidez tras las lluvias.

En Guadalupe, la circulación fue restringida sobre Eloy Cavazos, en su cruce con la avenida Monterrey, mientras que en Juárez se reportaron cierres en la prolongación Pablo Livas con Los Mayas, en la colonia Zirándaro; en Monte Líbano con Monte Olimpo, dentro de la colonia Monte Verde, así como en el puente de la avenida El Sabinal, en la colonia del mismo nombre.

Más al sur del estado, Protección Civil confirmó cierres en vados de riesgo, como el de la estación Vaqueros, en General Terán, y en los cruces de Rancho Viejo y El Palmar, dentro del municipio de Linares.

Autoridades de vialidad y tránsito permanecen en los puntos afectados para abanderar los cierres preventivos y exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer la actualización de la información