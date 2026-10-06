Cierran puentes en Montemorelos por inundación de ríos y arroyos

Los lugares afectados y considerados de riesgo fueron protegidos para evitar sus pasos sobre los arroyos localizados en la comunidad Los Adobes y el río Raíces

Por el incremento de niveles de agua en cruces en ríos y arroyos, la Dirección de Protección Civil de Montemorelos cerró algunos pasos a desnivel por considerarlos de riesgo.

Los lugares afectados y considerados de riesgo fueron protegidos para evitar sus pasos sobre los arroyos localizados en la comunidad Los Adobes y el río Raíces en la comunidad Raíces, por el lado de Montemorelos a la altura de la Peñita.

Otro de los pasos en arroyos que fue cerrado es el llamado Zancudo en la comunidad La Cáscara.

Señalaron que en estos lugares podría presentarse desbordamiento de la corriente y generar un riesgo para las personas que intenten circular con sus vehículos.

Fue durante la noche y parte de la madrugada que Protección Civil estuvo monitoreando los pasos por el incremento importante de agua en los mencionados ríos y arroyos.

Las lluvias registradas durante el día domingo y la madrugada de este lunes captaron un nivel importante en los ríos y arroyos.