Cierran paso a desnivel de Vasconcelos por obras en Los Tubos

La restricción comenzó a las 11:00 horas de este martes y permanecerá de manera permanente, las 24 horas del día y por tiempo indefinido, informó el municipio

El municipio de San Pedro Garza García arrancó este martes una serie de cierres viales programados en el paso a desnivel de la avenida José Vasconcelos, a la altura del distribuidor vial "Los Tubos", debido a los avances en las obras de infraestructura de la zona.

Cierre en Los Tubos y rutas alternas hacia San Agustín

La administración municipal informó que el cierre se aplicará bajo el puente de la avenida Vasconcelos en su cruce con Manuel Gómez Morín.

Para la circulación que avanza por Vasconcelos de poniente a oriente con dirección hacia la zona de San Agustín, el tramo inferior del puente de Los Tubos permanecerá cerrado.

Con ello, las autoridades llamaron a la ciudadanía a tomar precauciones y anticipar sus tiempos de traslado para reducir las afectaciones vehiculares.

Como alternativa, los automovilistas deberán desviarse a la altura del centro comercial Plaza del Valle por la calle Río Rosas, para conectarse a Calzada del Valle, donde se habilitó un carril protegido, y continuar su trayecto hacia San Agustín.

Por su parte, los conductores que se desplazan de Vasconcelos hacia Gómez Morín con dirección a Chipinque podrán continuar transitando por el carril lateral con normalidad.

La autoridad municipal habilitó un carril adicional en contraflujo sobre la avenida Roble hacia la avenida Ricardo Margáin.

El tramo ya cuenta con la presencia de agentes de movilidad para orientar a los conductores en las intersecciones clave.

Maquinaria y agentes de movilidad en la zona

Durante un recorrido realizado por El Horizonte a las 16:00 horas, se constató el cierre a la circulación en el paso a desnivel de la avenida Vasconcelos con dirección a Gómez Morín en rumbo a Chipinque. También se observó la presencia de maquinaria realizando maniobras en la zona.

Para mitigar las afectaciones viales, los carriles laterales permanecen abiertos, mientras que elementos de la Dirección de Movilidad mantienen presencia en el punto para coordinar el desvío de vehículos y darle fluidez al tráfico.

Reordenan Gomez Morin

Estos ajustes forman parte del plan de reordenamiento vial y peatonal en la avenida Gómez Morín, una arteria por la que circulan diariamente más de 180 mil vehículos, informaron las autoridades municipales.

El proyecto contempla la creación de incorporaciones directas hacia Calzada del Valle y Vasconcelos para eliminar cuellos de botella y reducir los tiempos de traslado.

Adicionalmente, indicaron, el plan incluye la redistribución de los carriles de circulación, una mejor delimitación del cuerpo vial para separar el tráfico continuo del de desvío, y la edificación de una nueva plaza pública conectada con Calzada del Valle para incentivar la movilidad peatonal en la zona.