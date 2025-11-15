Cierran lateral de Miguel Alemán rumbo al aeropuerto

Un tramo clave en Apodaca operará con desvíos nocturnos y rutas ajustadas, generando cambios temporales en los flujos viales de la zona industrial.

La Policía de Apodaca informó que la lateral de la avenida Avenida Miguel Alemán, en su cruce con la avenida Avenida Parque Industrial Monterrey, permanecerá cerrada durante 3 días. El cierre inicia el viernes 14 de noviembre a las 22:00 hrs y concluye el martes 18 de noviembre a las 05:00 hrs, en dirección al aeropuerto.

Aviso de cierre temporal por 3 días en la lateral de Miguel Alemán y la Av. Parque Industrial Mty.

Aunque en la publicación no se especifica, reportes anteriores indican que la vialidad ha sido objeto de cierres para permitir trabajos de la Línea 6 del Metro de Monterrey.

Así, el reciente aviso entra en el contexto de esas obras de movilidad, aunque el anuncio oficial se limita al cierre vial sin dar más detalles técnicos.