Cierran filas Waldo Fernández y Ebrard ante revisión del T-MEC

El objetivo del encuentro fue unificar la postura del sector público y privado de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

En un movimiento estratégico para proteger la planta productiva de Nuevo León, el senador Waldo Fernández y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvieron una reunión clave con Mauricio Doehner, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El objetivo del encuentro fue unificar la postura del sector público y privado de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante la sesión, los funcionarios y el representante empresarial coincidieron en que la estabilidad del acuerdo comercial es el pilar que sostiene el fenómeno del nearshoring y miles de empleos en la región noreste de México.

Defensa del corazón industrial

El senador Waldo Fernández fue enfático al señalar que el bienestar de las familias neoleonesas depende directamente de las decisiones que se tomen en las mesas de negociación internacionales. "Nuevo León es el corazón industrial del norte del país. Vamos a defender la planta productiva", afirmó Fernández tras concluir el encuentro.

El legislador consideró que esta reunión es fundamental para blindar la economía de Nuevo León, entidad que se mantiene como el mayor exportador manufacturero de México.

En este sentido, se destacó que cualquier ajuste en las reglas de origen o en los capítulos laborales del tratado debe priorizar, ante todo, la certidumbre jurídica para las inversiones que ya están establecidas en territorio nacional.

Preocupación por aranceles y cadenas de suministro

Uno de los puntos más críticos de la charla fue la contención de posibles impuestos unilaterales. Existe una preocupación latente en el sector privado por la imposición de aranceles al acero y al aluminio, industrias donde Nuevo León ejerce un liderazgo indiscutible.

Aunado a esto, los representantes dialogaron sobre la implementación de una estrategia nacional diseñada para:

Fortalecer las cadenas de suministro regionales.

Reducir la dependencia de insumos provenientes de países fuera de la zona T-MEC.

Consolidar a la región como un bloque competitivo frente a otros mercados globales.

Con este acercamiento, el Gobierno Federal y el sector empresarial buscan enviar un mensaje de unidad y preparación técnica ante sus socios comerciales del norte, asegurando que los intereses de la industria regia permanezcan en el centro de la agenda nacional.