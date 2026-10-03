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Cierran carril en Santa Anita por derrumbe de barda y socavón

Por: Esmeralda Valdez

02 Octubre 2026, 21:03

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Elementos de auxilio y vialidad delimitaron la zona afectada por una zanja para prevenir accidentes de automovilistas y peatones.

Cierran carril en Santa Anita por derrumbe de barda y socavón

Un tramo de la calle Vía Los Encinos, en la colonia Santa Anita, al sur de Monterrey, fue parcialmente cerrado luego del derrumbe de una barda y la formación de un socavón.

Deslave de barda Santa Anita 1.jpeg

Esto ocurre en el tramo con dirección hacia Los Morales, donde quedó una zanja que representa un riesgo para peatones y automovilistas.

Deslave de barda Santa Anita 2.jpeg

Elementos de Tránsito de Monterrey y personal de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para resguardar el área y cerrar uno de los carriles.

Deslave de barda Santa Anita 3.jpeg

La zona fue delimitada con trafitambos y cinta amarilla, mientras que personal de Servicios Públicos realizó una evaluación de los daños para determinar los trabajos necesarios.

Deslave de barda Santa Anita 4.jpeg

Por ahora, los elementos de Tránsito permanecerán en el lugar y se dará seguimiento a las labores hasta que la circulación pueda ser restablecida.

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