Cierran carril en Santa Anita por derrumbe de barda y socavón

Elementos de auxilio y vialidad delimitaron la zona afectada por una zanja para prevenir accidentes de automovilistas y peatones.

Un tramo de la calle Vía Los Encinos, en la colonia Santa Anita, al sur de Monterrey, fue parcialmente cerrado luego del derrumbe de una barda y la formación de un socavón.

Esto ocurre en el tramo con dirección hacia Los Morales, donde quedó una zanja que representa un riesgo para peatones y automovilistas.

Elementos de Tránsito de Monterrey y personal de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para resguardar el área y cerrar uno de los carriles.

La zona fue delimitada con trafitambos y cinta amarilla, mientras que personal de Servicios Públicos realizó una evaluación de los daños para determinar los trabajos necesarios.

Por ahora, los elementos de Tránsito permanecerán en el lugar y se dará seguimiento a las labores hasta que la circulación pueda ser restablecida.