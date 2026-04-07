Cierran carretera a Iturbide por deslave y densa neblina

El personal de emergencia, con ayuda de maquinaria, realiza trabajos en la zona donde se registró el deslave para retirar las rocas grandes

Por deslave de rocas grandes en la carretera de Iturbide, las autoridades cerraron el paso total a vehículos de carga y por presencia de neblina, a vehículos.

Protección Civil de Galeana exhortó a los conductores de carga a evitar circular en el tramo de Linares a Iturbide y en dirección a Galeana en sus dos sentidos.

El personal de emergencia, con ayuda de maquinaria, realiza trabajos en la zona donde se registró el deslave para retirar las rocas grandes y evaluar condiciones de seguridad antes de reabrir la circulación.

Pidieron a los automovilistas evitar transitar por el tramo de la carretera y tomar precauciones por seguridad.

Durante la tarde, una densa neblina cubrió el tramo de la carretera afectada y decidieron realizar un cierre total.

Las labores de limpieza y supervisión en el lugar por personal coordinado con Protección Civil de Linares y Galeana.

Serán varias horas las que la carretera permanecerá cerrada.

Pidieron tener cuidado por otros lugares donde podría registrarse la caída de rocas.