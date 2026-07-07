Cierran Autopista a Laredo por choque entre tráiler y auto

El aparatoso accidente ocurrió a la altura del kilómetro 72, en el municipio de Salinas Victoria, el cual provocó el cierre de la vía, desde esta madrugada

Por un choque entre tráileres, en el que uno quedó calcinado, la Autopista a Laredo fue cerrada en ambos sentidos de la circulación.

El aparatoso accidente ocurrió a la altura del kilómetro 72, en el municipio de Salinas Victoria.

De acuerdo con el reporte oficial, por un descuido una de las pesadas unidades se estrelló contra la otra.

Fue el vehículo responsable el que ardió en llamas, resultando afectada principalmente la cabina.

En tanto, la otra unidad terminó por volcar su cargamento sobre el pavimento.

El percance se reportó a las 4:03 de la madrugada, provocando desde entonces el cierre de la vía de cuota.

Aunque en el sitio fue valorada una mujer de 19 años por presentar molestias en un tobillo, no requirió traslado.

Trascendió que uno de los tráileres era de la empresa Fast Cargo y llevaba filtros de aire, mientras que el otro transportaba estructuras para una compañía.

A la zona arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Salinas Victoria para socorrer a los conductores involucrados.

Para las 9:30 de la mañana la autopista continuaba restringida en su totalidad.