Cierran área de Trébol Park tras caída de niña de 4 años

El accidente ocurrió luego de que el papá de la menor se había estacionado, la niña bajó del auto y cayó por una cavidad o hueco entre el piso y el falso muro

El área del estacionamiento subterráneo del complejo Trébol Park, en el municipio de San Pedro, donde el pasado domingo una niña de 4 años de edad cayó a una profundidad de unos 15 metros, sigue acordonada y fuera de servicio.

El edificio de usos mixtos se ubica en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Diego Rivera.

La autoridad sampetrina les ha solicitado un plan de contingencias, para evitar nuevos accidentes.

Menor cayó entre el estacionamiento y un falso muro

La menor cayó entre el piso del estacionamiento "B" y un falso muro, al parecer hecho de tablaroca.

El accidente ocurrió luego de que el papá de la menor se había estacionado, la niña bajó del auto y cayó por una cavidad o hueco entre el piso y el falso muro, y fue rescatada por los cuerpos de auxilio.

El falso muro es una estructura que supuestamente estaba dañada por malas maniobras de automovilistas al tratar de estacionarse.

Estacionamiento opera fuera del área acordonada

Fuera del área acordonada, el estacionamiento está operando de modo normal.