Cierran accesos del FIFA Fan Fest™ por sobrecupo en Fundidora

Además, debido a la gigantesca demanda, el estacionamiento designado para quienes asisten al FIFA Fan Fest™, está lleno, por lo que las vialidades colapsaron

Desde que se anunció, el FIFA Fan Fest™ para la ciudad de Monterrey, se generó una amplia espectativa, pues este representa la oportunidad de vivir el ambiente mundialista sin desembolsar una millonada para poder asistir a un partido.

Sin emabrgo, la respuesta de la gente superó por mucho lo que se tenía esperado, especialmente este jueves 18 de junio, pues la organización anunció que tuvieron que cerrar los accesos de Parque Fundidora para entrar al festival, debido a que hay lleno total.

Esta medida fue informada por las propias autoridades, que informaron que el amplio espacio designado para este se encontraba a su máxima capacidad, en parte debido al partido de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur.

El FIFA Fan Fest™ de Monterrey se convirtió en un punto de encuentro no solo para amantes del fútbol, sino para la población en general, que ve en este una oportunidad para pasar un buen rato por el ambiente de fiesta con el que se vive desde hace ya una semana.

El Parque Fundidora se encuentra a su máxima capacidad, por lo que se mantendrá una vigilancia de seguridad en los accesos. Sigue las indicaciones de seguridad para disfrutar tu visita. — Fuerza Civil (@FuerzaCivil_NL) June 19, 2026

'Déjenos salir'

Un problema con esta medida fue que al parecer tampoco se permite la salida del festival, pues varias personas reportaron en redes sociales que los accesos y salidas están cerrados, por lo que no pueden dejar el recinto.

De igual manera, debido a la gigantesca demanda, el estacionamiento designado para quienes asisten al FIFA Fan Fest™, está lleno, por lo que las vialidades para entrar o salir del mismo se encuentran colapsadas.

Bien cuidados

Como parte del dispositivo de seguridad desplegado para el festival, elementos de Fuerza Civil se mantuvieron en alerta para preservar el orden dentro y fuera del parque

No es la primera vez

Anteriormente ya se habían cerrado los accesos al festival por sobrecupo, un ejemplo fue el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde Fundidora estuvo a reventar.

De igual manera, cuando se celebró la presentación de Chayanne, hubo muchos problemas con el sobrecupo, por lo que muchas personas se quejaron por no haber alcanzado lugar para ver al cantante.