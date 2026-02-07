Cierra Presa León con una inversión de poco más de $5,600 mdp

Esta obra hidráulica construida en Montemorelos y Linares cuenta con una cortina de 1,950 metros de longitud y 47 metros de altura

A mas de cinco años del arranque de la Presa León y una inversión de más de $5,600 millones de pesos (Mdp), este embalse se integra formalmente al sistema de abastecimiento de agua de Nuevo León.

Esta obra hidráulica construida en Montemorelos y Linares cuenta con una cortina de 1,950 metros de longitud y 47 metros de altura, aunque al arrancar los trabajos en septiembre del 2020 se anunció que la inversión sería de $3,978 Mdp, esta cerró en $5,638.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que se inició el proceso de entrega-recepción, requisito indispensable para que el órgano federal reciba formalmente la infraestructura por parte del Gobierno del Estado, a través de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

Por su parte, el director de la Conagua, Luis Carlos Alatorre Cejudo, informó que esta fase importante que también garantiza que la construcción se hizo de manera responsable.

Asimismo, el funcionario añadió que la nueva presa es una inversión que se traduce en un beneficio hídrico directo para la población de Nuevo León.

“Su correcta entrega-recepción es una garantía de que fue construida con calidad, responsabilidad y visión de futuro. Invertir en infraestructura hídrica es invertir en salud, desarrollo y estabilidad social. La presa Libertad es un ejemplo de cómo la planeación técnica y la responsabilidad institucional se traducen en beneficios directos para la población”, aseguró el funcionario.

El vaso de esta presa tiene una capacidad ordinaria de $221.83 millones de metros cúbicos de agua; sin embargo, su capacidad máxima extraordinaria es de $307.73 millones de metros cúbicos.

El pasado 02 de febrero INFO 7 dio a conocer que la Conagua aseguró que este 2026 estarán iniciando el proceso de entrega-recepción de la Presa Libertad en Nuevo León.

A través de sus redes sociales, el delegado de la Conagua en la zona noreste del país, Luis Carlos Alatorre, indicó que, a pesar de que el embalse aún no está terminado al 100%, ya se encuentra con casi 40% de llenado y están a nada de poder usar esa agua para el consumo de la población.