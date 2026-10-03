Cierra Nuevo León con 27 homicidios dolosos durante septiembre

El secretario de Gobierno, Miguel Flores, informó que se registró un promedio de 0.9 homicidios diarios, cifra que, aseguró, es la más baja desde 2009

Septiembre cerró con 27 homicidios dolosos en Nuevo León, lo que representa una reducción del 80 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Flores, durante septiembre se registró un promedio de 0.9 homicidios diarios, cifra que, aseguró, es la más baja desde 2009.

“Estamos muy motivados, siguen los buenos resultados en materia de seguridad y vamos a seguir trabajando en coordinación con la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía Federal, Fiscalía estatal, policías municipales, por supuesto Fuerza Civil”, dijo Flores.

Con estos resultados, Nuevo León se ubicó en el lugar número 22 a nivel nacional en cuanto a homicidios, mientras que la tasa registrada fue de 4.2 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, destacó que los 27 homicidios registrados durante septiembre representan, según lo señalado por el funcionario, el mejor resultado de las últimas dos décadas.

“Estamos cerrando este mes sumando 27 registros de homicidios dolosos, el mejor en las últimas dos décadas”, agregó el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla.

Escamilla también señaló que, de acuerdo con los registros estatales, ninguno de los 51 municipios de Nuevo León presentó un incremento en los asesinatos durante el periodo sino al contrario bajaron y algunos casos como Santiago, Mina, Marín, solo por mencionar algunos, ni un solo caso se registró.