Cierra Mundial en Monterrey con 16 denuncias ante Fiscalía

Una de ellas corresponde a abuso de autoridad, dos más a fraude por la venta de boletos para partidos y el resto están relacionadas con el robo.

Durante el último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ disputado en Monterrey entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos, no se registraron personas detenidas, informó el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar.

El funcionario señaló que la misma situación se presentó en las actividades del FIFA Fan Fest realizadas en el Parque Fundidora, el Parque del Agua y la Macroplaza, aunque precisó que sí hubo personas retenidas por policías municipales por faltas administrativas.

“No tenemos detenciones, sé que algunas personas por la policía municipal detuvieron o retuvieron a algunas personas por faltas administrativas”, declaró Javier Flores Saldívar.

Recibió Fiscalía 16 denuncias durante el Mundial FIFA™

Desde el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha recibido un total de 16 denuncias relacionadas con el evento.

De acuerdo con el fiscal, una denuncia corresponde a abuso de autoridad, dos más a fraude por la venta de boletos para partidos y el resto están relacionadas con el robo o extravío de teléfonos celulares y bolsas. Indicó además que cuatro de estos casos involucraron a personas extranjeras.

“En los últimos 12 partidos hubo 16 denuncias: una por abuso de autoridad, dos por fraude de venta de boletos y las demás por diversos robos. Cabe señalar que de los 12 robos supuestos que hubo, se puede determinar que nadamás uno de ellos es el que pueda tener el carácter de robo, los otros son extravíos que la mayor parte de ellos fueron ubicados”, especificó Flores Saldívar.

Mayoría de reportes fueron por extravíos

El fiscal detalló que, de los casos inicialmente reportados como robos, únicamente uno podría configurarse como tal, mientras que la mayoría correspondieron a objetos extraviados que posteriormente fueron localizados.

Entre los artículos reportados se encuentran principalmente teléfonos celulares y bolsas, incidentes registrados durante las actividades relacionadas con el Mundial FIFA™ en Monterrey.

Analizan nuevas sedes para el FIFA Fan Fest

En cuanto a las aglomeraciones registradas en el FIFA Fan Fest del Parque Fundidora, el fiscal adelantó que las autoridades estatales de seguridad analizan la posibilidad de habilitar nuevas sedes para la transmisión de los partidos y las actividades del festival, ante la alta afluencia de asistentes.

Explicó que en las reuniones de seguridad se detectó que el Parque Fundidora y el Parque del Agua han alcanzado su capacidad máxima en algunos eventos, situación que ha provocado congestionamientos e incluso que algunos aficionados salten las barreras de seguridad para ingresar.