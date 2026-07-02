Cierra Guadalupe como sede segura tras cuatro partidos

El municipio reportó cero incidentes en seguridad, movilidad y logística durante los encuentros, destacando la coordinación operativa y atención a aficionados

Tras albergar de manera exitosa cuatro encuentros de la justa mundialista, el municipio de Guadalupe cerró oficialmente su participación en el torneo con un balance completamente positivo y "cero contratiempos" en materia de seguridad, movilidad y logística.

El emblemático estadio "El Gigante de Acero", ubicado en territorio guadalupense, fue el escenario donde miles de aficionados locales e internacionales se dieron cita para presenciar los partidos disputados los días 14, 20, 24 y 29 de junio.

Las autoridades municipales informaron que el despliegue estratégico implementado durante los cuatro días de partido logró una efectividad del 100%, garantizando la tranquilidad de los asistentes.

“Guadalupe cierra su participación mundialista con 4 de 4 juegos en saldo blanco, consolidándose como una sede segura, organizada y hospitalaria para miles de visitantes”, destacaron fuentes oficiales del municipio.

A lo largo del torneo, el municipio no solo se enfocó en el resguardo perimetral del estadio, sino que activó un plan integral que abarcó diversas áreas de atención ciudadana y servicios públicos.

En materias de seguridad y movilidad, implementó operativos viales eficientes que agilizaron el flujo vehicular y garantizaron el orden antes, durante y después de cada encuentro.

El apoyo de Protección Civil y salud con atención médica oportuna y esquemas especiales de protección para niñas, niños y adultos mayores.

En servicios públicos hubo cuadrillas permanentes de limpieza en los alrededores del recinto.

También hubo promoción cultural e impulso a la economía local, proyectando la identidad del municipio ante el turismo internacional.

De acuerdo con las autoridades municipales, el éxito de la jornada mundialista no solo dejó una buena imagen hacia el exterior, sino que, de acuerdo con la administración local, sembró beneficios tangibles a largo plazo para los habitantes de la zona.