Ciclista se impacta contra camión de la ruta 311 en Monterrey

07 Noviembre 2025

El hombre que resultó lesionado fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital para su valoración médica.

Un hombre resultó lesionado luego de impactarse contra un camión urbano en el centro de Monterrey. Los hechos se registraron en la calle Colón y Bernardo Reyes con dirección hacia el norte. Según información preliminar, el hombre que resultó lesionado se desplazaba en una bicicleta sobre la calle Colón cuando de pronto se impactó contra un camión urbano de la ruta 311 que circulaba sobre la avenida Bernardo Reyes. Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil de Monterrey, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre lesionado. Elementos de Vialidad y Tránsito también respondieron al reporte y están llevando las investigaciones. El hombre que resultó lesionado fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital para su valoración médica.