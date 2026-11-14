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Ciclista resulta lesionado tras ser impactado por camioneta

Por: Esmeralda Valdez

13 Noviembre 2026, 12:27

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Ciclista de 52 años resulta lesionado tras ser impactado por una camioneta en el cruce de Ruiz Cortines y Celulosa, Monterrey, NL.

Ciclista resulta lesionado tras ser impactado por camioneta

Un hombre de 52 años resultó lesionado luego de ser impactado por una camioneta mientras circulaba a bordo de una bicicleta, en el municipio de Monterrey.

El accidente se registró en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Celulosa, hasta donde se movilizaron elementos de Cruz Roja y Protección Civil de Monterrey para brindar atención al afectado.

De acuerdo con la información proporcionada, Mateo, de 52 años, viajaba en una bicicleta color gris cuando fue impactado por una camioneta MG color negro, conducida por una mujer de 41 años.

Tras el percance, el ciclista presentó una herida en la parte trasera de la cabeza, por lo que fue atendido por los cuerpos de auxilio y posteriormente trasladado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica. 

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