Ciclista resulta lesionado tras choque con Ecovía

El ciclista sufrió fracturas tras ser impactado por una unidad de la Ecovía a la altura de la colonia Residencial Puerta de Hierro; el conductor fue retenido

Un ciclista resultó lesionado luego de ser impactado de manera frontal por una unidad de la Ecovía cuando circulaba por los carriles exclusivos de este sistema de transporte, sobre la avenida Abraham Lincoln, en la colonia Residencial Puerta de Hierro, al norponiente de Monterrey.

El accidente se registró durante los primeros minutos de este viernes, a la altura del cruce con la avenida Cumbres de San Agustín, donde el ciclista fue embestido por la unidad, sufriendo fracturas en diversas partes del cuerpo. La persona lesionada no pudo ser identificada en el sitio.

Tras el reporte, acudieron de manera inmediata elementos de Protección Civil de Monterrey, personal del Grupo de Avanzada, del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate, así como integrantes de la Asociación Mexicana de Rescate, quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado.

Posteriormente, el ciclista fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital ubicado en la zona centro del municipio, donde fue reportado como estable.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito de Monterrey, quienes realizaron el peritaje correspondiente. El conductor de la unidad de la Ecovía fue retenido para el deslinde de responsabilidades, mientras se llevaban a cabo las diligencias y se normalizaba la circulación en la zona.