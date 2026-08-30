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Ciclista muere tras ser arrollado por un tráiler en San Nicolás

Por: Esmeralda Valdez

29 Agosto 2026, 13:06

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Un ciclista perdió la vida luego de ser impactado por un tráiler cuando intentaba incorporarse a la circulación, en la colonia La Fe, en San Nicolás

Ciclista muere tras ser arrollado por un tráiler en San Nicolás
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Un ciclista perdió la vida luego de ser impactado por un tráiler cuando intentaba incorporarse a la circulación, en la colonia La Fe, en el municipio de San Nicolás.

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Acapulco, donde, de acuerdo con los primeros informes, el hombre intentó incorporarse y fue alcanzado por la pesada unidad.

Tras el impacto, el ciclista quedó debajo del tráiler, entre las llantas cuatas de la unidad, junto a su bicicleta. El hombre vestía pantalón y camisa de color negro.

Elementos de Movilidad acudieron al sitio para realizar las primeras investigaciones y determinar cómo ocurrió el accidente.
Las autoridades también revisan las cámaras de seguridad de comercios cercanos para establecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

La circulación en la zona se ve afectada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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