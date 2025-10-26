Ciclista muere atropellado en Carretera Nacional

Un hombre de unos 30 años murió tras ser arrollado; una camioneta blanca con daños frontales fue hallada abandonada cerca del lugar del accidente

Un accidente se registró en la carretera Nacional que conecta a Linares con Hualahuises, donde un ciclista perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil de Hualahuises, a cargo de Alonso Aguilar, los elementos realizaron una inspección en la zona y localizaron una bicicleta a un costado de la vía.

La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, fue encontrada sin signos vitales. Hasta el momento no ha sido identificada.

A unos dos kilómetros del lugar del percance, en dirección a Hualahuises, las autoridades hallaron una camioneta blanca abandonada, la cual presentaba daños en la parte frontal, lo que hace presumir que pudo haber estado involucrada en el hecho. En el vehículo se observaron rastros compatibles con el color de la bicicleta.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área en espera de la llegada de peritos de la Fiscalía para el levantamiento de las evidencias y el inicio de las investigaciones correspondientes.