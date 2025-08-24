Choque y volcadura en centro de Monterrey deja un lesionado

Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil Monterrey en coordinación con personal de Protección Civil del Estado, para realizar maniobras de extracción

Una volcadura registrada la noche del jueves en el cruce de las avenidas Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, en el centro de Monterrey, dejó como saldo un conductor lesionado y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 22:43 horas, cuando una camioneta Peugeot que circulaba por Venustiano Carranza quedó varada en medio de la intersección. De acuerdo con testigos, una camioneta Chevrolet Trail Blazer que se desplazaba a exceso de velocidad impactó de manera lateral al vehículo, provocando su volcadura y a su vez dañando un automóvil que se encontraba estacionado en la zona.

Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil Monterrey en coordinación con personal de Protección Civil del Estado, quienes realizaron maniobras de extracción debido a que el conductor de la Peugeot permanecía atrapado en la parte trasera de la unidad. Tras ser liberado, fue trasladado por paramédicos del CRUM al Hospital Metropolitano para recibir atención médica.

La vialidad permaneció comprometida por varios minutos mientras elementos de Movilidad de Monterrey realizaron las labores correspondientes para el retiro de los vehículos involucrados y la limpieza de la zona