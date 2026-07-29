Choque y volcadura dejan seis personas valoradas en Juárez

Según los primeros informes, el conductor del Aveo impactó al segundo vehículo, provocando que este terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

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Un accidente vial entre dos automóviles, que derivó en la volcadura de uno de ellos, movilizó durante la madrugada de este martes a corporaciones de auxilio en los límites de los municipios de Juárez y Guadalupe. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue atendido alrededor de las 00:15 horas sobre el cruce de Palma y Camino al Ejido Calderón, en la brecha hacia la Autopista a Cadereyta, en el sector Calderón, municipio de Juárez.

En el sitio, elementos de Protección Civil del Estado trabajaron en coordinación con Protección Civil de Juárez para brindar atención prehospitalaria a seis personas involucradas en el percance. Tras ser valoradas, ninguna requirió traslado a un hospital y permanecieron en espera del pase médico correspondiente.

Las unidades involucradas fueron un Chevrolet Aveo color negro, con placas RVC-772-C, y un Chevrolet con placas RZM-060-C.

Según los primeros informes, el conductor del Aveo impactó al segundo vehículo, provocando que este terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

Elementos de Tránsito de Guadalupe acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y hacerse cargo de las investigaciones a fin de determinar las responsabilidades del accidente.