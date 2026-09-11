Choque y volcadura dejan daños en carretera General Terán-China

En el accidente participaron dos camionetas una Ford Ranger color dorada que era conducida por una persona de la tercera edad quien viajaba acompañado.

Un choque y volcadura se registró en carretera General Terán- China provocando la movilización de los cuerpos de emergencia para el rescate de los ocupantes.

El accidente vial se registró en la carretera General Terán que dirige al municipio de China a la altura del kilómetro 22 justo en el tramo conocido como entronque a Guadalupe La Joya.

En el accidente participaron dos camionetas una Ford Ranger color dorada que era conducida por una persona de la tercera edad de 75 años quien viajaba acompañado.

Otro de los vehículos participantes en el choque y volcadura se trataba de una camioneta Ford F150 conducida por un hombre de 66 años de edad quien también iba acompañado.

Los cuerpos de emergencia protección civil y bomberos de General Terán arribaron al lugar del accidente para valorar a los ocupantes de ambos vehículos quienes resultaron con golpes leves que no ponen en riesgo su vida.

Quienes se hicieron cargo de las investigaciones del choque y volcadura fueron los elementos de la guardia nacional división caminos para determinar las causas y deslindar la responsabilidad.