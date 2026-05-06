Choque y volcadura deja dos heridos en Centro de Monterrey

Ambos conductores, según trascendió, refirieron tener la luz verde del semáforo por lo que en el sitio no se pudo determinar la responsabilidad del percance

Un choque de crucero entre dos camionetas terminó con la volcadura de una de ellas dejando a dos personas lesionadas, en el Centro de Monterrey.

Ambos conductores, según trascendió, refirieron tener la luz verde del semáforo por lo que en el sitio no se pudo determinar la responsabilidad del percance sino hasta que sean revisadas las cámaras de videovigilancia municipal.

El percance fue protagonizado por una Honda CR-V particular y una unidad de redilas propiedad de una empresa de limpieza de fosas sépticas.

Al circular en el cruce de Diego de Montemayor y Arteaga las camionetas se estrellaron y el vehículo de trabajo salió proyectado hasta volcar.

Los dos empleados que viajaban en la camioneta salieron por cuenta propia, pero presentaban múltiples golpes que requirieron traslado médico hasta el Hospital 21 de Zona.

Los heridos se identificaron como Aldo Coronado y Kevin Rocha, quienes fueron reportados conscientes y estables de salud.

En tanto, el conductor del vehículo particular no ameritó ser movilizado a un nosocomio.

El choque provocó el cierre de la calle Arteaga, pues Protección Civil de Monterrey requirió coordinar las labores para retirar la unidad volcada ya que presentaba fuga de aceites y gasolina.

Por su parte, elementos de Tránsito municipal acudieron para levantar el reporte y determinar qué cámaras serán necesarias inspeccionar para deslindar responsabilidades.