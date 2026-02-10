Choque tipo volcadura deja dos lesionados en Av. Lázaro Cárdenas

La camioneta fue chocada por alcance sin control, derrapó y al volcarse se arrastró varios metros más, quedando con las llantas hacia arriba.

Luego de chocar por alcance, un conductor provocó que una camioneta derrapará y se volcará sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

Las unidades de auxilio y rescate fueron alertadas sobre el accidente que ocurrió cerca de las 09:30 horas del lunes.

El percance fue reportado sobre los carriles de poniente a oriente de la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del cruce con Río Nazas.

Al llegar al sitio, los socorristas de la Cruz Roja y de Protección Civil, encontraron una camioneta volcada en el carril de salida hacia la lateral de la avenida.

Afuera de la misma, los socorristas encontraron al conductor, el cura sufrió golpes pero no de consideración.

Lo anterior gracias a que portaba el cinturón de seguridad, lo que evitó que saliera proyectado.

Asimismo, fueron atendidos dos conductores más, pero solo uno refirió dolor en cervicales.

Según trascendió, la camioneta en color blanco se desplazaba hacia la avenida Garza Sada.

Antes de llegar a Río Nazas fue impactada por alcance por un auto tipo Versa en color gris.

Esto hizo que al perder el control del volante, el conductor no pudiera evitar chocar contra un tercer vehículo.

La camioneta sin control derrapó y al volcarse se arrastró varios metros más, quedando con las llantas hacia arriba.

El tráfico vehicular en la zona se vio afectado debido a que solo había un carril habilitado.

Sobre el camellón central de la avenida quedaron piezas automotrices, así como en el pavimento.