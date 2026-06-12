Choque tipo crucero moviliza a cuerpos de auxilio en Monterrey 

Las autoridades informaron que tras la evaluación de la escena se descartaron riesgos para la población y la circulación en la zona.

Un accidente vial tipo crucero movilizó a cuerpos de auxilio en el cruce de las calles Colegio Civil e Isaac Garza, en el centro de Monterrey.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del estado, así como personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y agentes de Tránsito municipal.

Durante la atención del percance, los rescatistas valoraron a cinco tripulantes involucrados. Sin embargo, los ocupantes señalaron que esperarían el pase médico correspondiente.

Las autoridades informaron que tras la evaluación de la escena se descartaron riesgos para la población y la circulación en la zona.

La zona quedó a cargo de elementos de Tránsito de Monterrey, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.